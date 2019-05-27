Группа Godsmack в июне даст два концерта в России

Москва, , 10:04 — REGNUM Группа Godsmack в июне 2019 года даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба компании Matreshka Concerts.

Поклонники музыкального коллектива смогут услышать песни с его нового альбома «When Legends Rise». Концерт в Москве состоится 1 июня 2019 года, а в Санкт-Петербурге — 3 июня.

Напомним, группа Godsmack существует с 1995 года, её основателем является Салли Эрна. Коллектив играет в таких жанрах, как альтернативный метал, ню-метал хард-рок, постгранж и хэви-метал.

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За свою историю Godsmack выпустила семь полноформатных альбомов. Сейчас в состав группы входят Салли Эрна (вокал, ритм-гитара), Робби Меррилл (бас-гитара), Тони Ромбола (соло-гитара, бэк-вокал) и Шеннон Ларкин (ударные).

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