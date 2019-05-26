Бузова предложила Киркорову вместе выступить на «Евровидении»

Москва, , 22:28 — REGNUM Ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова предложила известному певцу Филиппу Киркорову дуэтом выступить на конкурсе «Евровидение — 2020». Об этом 26 мая она сообщила на своей странице в Instagram.

«Я тебя очень люблю и ценю твою дружбу! Ты ничего и никого не боишься, и идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты Король. А по Евровидению… Может, там и презентуем наш дуэт?», — написала Бузова.

Киркоров, написавший песню Сергею Лазареву, выступавшему на конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве, пока не прокомментировал данное сообщение.

Напомним, победу на песенном конкурсе «Евровидение — 2019» одержал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс, скрывший свою сексуальную ориентацию ради получения поддержки большего количества зрителей.

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