Воскресенье, 26 Мая 2019 года
22:28:55 МСК

Бузова предложила Киркорову вместе выступить на «Евровидении»

Культура

Певец пока не комментировал предложение

Москва, 26 мая 2019, 22:28 — REGNUM  Ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова предложила известному певцу Филиппу Киркорову дуэтом выступить на конкурсе «Евровидение — 2020». Об этом 26 мая она сообщила на своей странице в Instagram.

«Я тебя очень люблю и ценю твою дружбу! Ты ничего и никого не боишься, и идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты Король. А по Евровидению… Может, там и презентуем наш дуэт?», — написала Бузова.

Киркоров, написавший песню Сергею Лазареву, выступавшему на конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве, пока не прокомментировал данное сообщение.

Напомним, победу на песенном конкурсе «Евровидение — 2019» одержал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс, скрывший свою сексуальную ориентацию ради получения поддержки большего количества зрителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Музыкальный критик сравнил Пугачеву и Бузову

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шоу-бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить