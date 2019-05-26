Москва, , 10:32 — REGNUM 26 мая в Третьяковской галерее открывается выставка «Библия Пискатора». На ней будет представлено уникальные издания «Лицевой Библии», первоначально выпущенные в середине XVII века издательским домом голландских граверов и картографов Фисшеров. В нее входят 500 резцовых гравюр по рисункам фламандских и голландских мастеров. Как отмечается на сайте музея, «она была широко распространена в России и, как и другие гравированные западноевропейские издания Библии, служила не только предметом любования в царских, боярских и купеческих палатах, но и важным источником иконографии для русских миниатюристов, иконописцев и мастеров монументальной живописи Средневековья и Нового времени».Экспозиция также представит русскую иконопись конца XVII — начала XVIII столетия «как яркое явление, где национальная самобытность органично впитала и переработала наследие европейского Ренессанса без разрушения внутренней целостности художественной традиции».

Проект также включает издание академического каталога с полистным описанием Библии Пискатора 1643 года из собрания Третьяковской галереи, издание альбома-каталога самой выставки, а также проведение международной научной конференции.

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