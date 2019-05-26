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Фотовыставка о конкурсе им. П.И. Чайковского откроется на Тверском бульваре

Культура

XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского пройдет с 17 по 29 июня

Москва, 26 мая 2019, 10:20 — REGNUM  26 мая на Тверском бульваре в Москве открывается большая уличная фотовыставка, посвященная Международному конкурсу имени П.И. Чайковского. На снимках запечатлены наиболее яркие моменты знаменитого музыкального фестиваля, который проводится в стране с 1958 года. Экспозиция предваряет шестнадцатых слет талантливых исполнителей из многих стран мира, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. Значительная часть выставки — это портреты знаменитых музыкантов: членов жюри и участников смотра. Среди них Мария Каллас, Владимир Крайнев, Гидон Кремер, Владимир Спиваков, Елена Образцова, Тамара Синявская и многие другие.

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Культурная хроника
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