Фотовыставка о конкурсе им. П.И. Чайковского откроется на Тверском бульваре

Москва, , 10:20 — REGNUM 26 мая на Тверском бульваре в Москве открывается большая уличная фотовыставка, посвященная Международному конкурсу имени П.И. Чайковского. На снимках запечатлены наиболее яркие моменты знаменитого музыкального фестиваля, который проводится в стране с 1958 года. Экспозиция предваряет шестнадцатых слет талантливых исполнителей из многих стран мира, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. Значительная часть выставки — это портреты знаменитых музыкантов: членов жюри и участников смотра. Среди них Мария Каллас, Владимир Крайнев, Гидон Кремер, Владимир Спиваков, Елена Образцова, Тамара Синявская и многие другие.