В Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Музыкальный Олимп»

Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM 26 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Дм. Шостаковича открывается Международный фестиваль «Музыкальный Олимп». На открытии будет традиционно исполнена увертюра для симфонического оркестра «Виват, Олимп!», которую специально для форума написал Андрей Петров.

Особенность фестиваля — участие в нем исключительно лауреатов престижных международных конкурсов. В 2019 году в празднике музыки принимают участие юные таланты из 13-и стран. Они продемонстрируют в лучших залах города — в Большом зале филармонии, Капелле, Мариинском театре — свое искусство игры на пианино, скрипке, кларнете, виолончели, гитаре, перкуссии и даже эуфониуме. Интерес искушенной петербургской публики, несомненно, вызовет выступление уже зарекомендовавших себя на солидных конкурсах девушек-дирижеров — кореянки Ювон Ким, японки Нодока Окисава и россиянки Анны Ракитиной.

Отдельно необходимо выделить концерты двух необычайно талантливых юных российских пианистов, уже выступающих с сольными программами на крупнейших площадках мира — это шестнадцатилетний Максим Ландо и одиннадцатилетняя Александра Довгань.

Участники также выступят в рамках социальной программы в Детском хосписе, в Доме ветеранов войны, в Доме ветеранов сцены имени Марии Савиной и в Следственном изоляторе «Кресты»

«Музыкальный Олимп» был основан в 1996 году пианисткой, продюсером, телеведущей Ириной Никитиной.