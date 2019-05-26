Воскресенье, 26 Мая 2019 года
09:33:50 МСК

В Третьяковской галерее пройдет фестиваль камерной музыки VIVARTE

Культура

Прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Эдварда Грига, Эрнё Донаньи, Арнльота Хельдоса

Москва, 26 мая 2019, 09:33 — REGNUM  26 мая в Третьяковской галерее состоится первый концерт Международного фестиваля камерной музыки VIVARTE. Он приурочен к большой выставке знаменитого норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка, которая проходит в эти дни в залах музея. Сам же фестиваль посвящен русско-скандинавским связям конца XIX — начала XX века в изобразительном искусстве, музыке и литературе. В нем примут участие известные норвежские и датские музыканты, которые редко выступают на российской академической сцене. Каждый концерт сопровождает экспозиция одного шедевра из собрания Третьяковской галереи. В программе музыкальных вечеров — произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Эдварда Грига и «венгерского Брамса» Эрнё Донаньи. Впервые для российских слушателей прозвучит альтовая соната Арнльота Хельдоса — норвежского композитора XX столетия.

Международный фестиваль камерной музыки VIVARTE стал ежегодной традицией Третьяковской галереи. Его программу составляют совместно культурно-благотворительного фонда «U-ART: Ты и искусство» Иветы и Тамаза Манашеровых, знаменитый виолончелист Борис Андрианов и специалисты Третьяковской галереи.

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Культурная хроника
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