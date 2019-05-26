Роман «Финист — ясный сокол» Андрея Рубанова завоевал премию «Нацбест»

Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM В Александринском театре в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения лауреатов общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер». Лучшим произведением по версии жюри под председательством уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг РФ Юрия Воронина в 2019 году стал роман Андрея Рубанова «Финист — ясный сокол». Одинаковое количество балов, правда, набрало сочинение Евгении Некрасовой «Калечина-малечина», но чаша весов все же склонилась в пользу автора русской народной изустной побывальщины. Также на победу претендовали «Я буду всегда с тобой» Александра Етоева, «Славянские отаку» Упыря Лихого, «Четверо» Александра Пелевина, «XX век представляет. Кадры и кадавры» Михаила Трофименкова.

«Национальный бестселлер» («Нацбест») — ежегодная общероссийская литературная премия, присуждается с 2001 года. Победитель получает денежную премию в 1 млн рублей.