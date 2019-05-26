В Лондоне прошла успешная премьера русскоговорящего театра «Хамелион»

Лондон, , 08:12 — REGNUM В столице Великобритании, городе Лондон, состоялась премьера постановки русскоязычного театра «Хамелеон», об этом 25 мая сообщает интернет-газета «Глас народа».

В постановке по роману Льва Толстого «Анна Каренина» приняли участие всего четыре актера, которым пришлось исполнять роль сразу нескольких персонажей.

«Спектакль получил положительные отзывы зрителей, которые отметили современное звучание, но в то же время и верность духу Льва Толстого. Мы планируем создать английскую версию спектакля в следующем году», — отметила продюсер и актриса театра Влада Лемешевская.

Напомним, театр «Хамелеон» является профессиональным русскоговорящим театром, целью которого является знакомство зрителей с русской актерской школой. В репертуаре театра произведения отечественной классики, пользующиеся широкой популярностью за рубежом.

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