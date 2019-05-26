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Вокалистка печально известной группы «Мы» решила переехать в Москву

Культура

Девушка ищет жилье, обещает вести себя хорошо

Иерусалим, 26 мая 2019, 09:34 — REGNUM  Вокалистка группы «Мы» Ева Краузе приняла решение о переезде из Израиля в столицу России, город Москва, об этом 25 мая артистка сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Девушка разместила объявление о поиске жилья в российской столице, пообещав не устраивать в квартире ночных тусовок, а также подчеркнув свою доброту и опрятность.

Напомним, группа «Мы» поучила известность в результате громкого преступления, совершенного в 2018 году. Студент МГТУ Артем Исхаков, убивший и изнасиловавший свою соседку, а в последствии совершивший самоубийство, в предсмертной записке рассказал, что на ужасный поступок его подтолкнула композиция «Возможно», указанной выше группы.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа «Мы», которую винят в убийстве студентки, объявила о закрытии

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