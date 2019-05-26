Кардашьян снялась в новом клипе Пэрис Хилтон

Вашингтон, , 07:45 — REGNUM В новом клипе известной светской львицы Пэрис Хилтон приняла участие актриса Ким Кардашьян, соответствующее видео появилось на сервисе YouTube 24 мая.

Клип не отличается ни оригинальностью, ни интересным содержанием. В нем рефреном повторяется предложение «Я не могу перестать смотреть на пятую точку своей лучшей подруги».

Сюжет творения Хилтон достаточно прозаический: подруги появляются в ночном клубе, где и занимаются тем, чем обычно занимаются в подобных увеселительных заведениях.

Напомним, отношения между Кардашьян и Хилтон имеют давнюю историю. Ныне известная актриса долгое время находилась в тени наследнице сети отелей, являясь ее ассистенткой, периодически подвергаясь унижениям со стороны капризной светской львицы.

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