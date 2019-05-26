Сериал по «Матильде» Учителя может выйти на Первом канале

Москва, , 07:15 — REGNUM Режиссер Алексей Учитель планирует выпустить сериал, созданный по мотивам скандально известного фильма «Матильда» в эфире Первого канала, об этом он 26 мая сообщил в интервью РИА Новости.

«Мы планируем выпустить сериал на Первом канале. Это самостоятельное четырехсерийное произведение на основе фильма «Матильда», — подчеркнул кинорежиссер.

Фильм повествует об отношениях между известной балериной Матильдой Кшесинской и последним русским императором Николаем II. Картина вызвала широкий общественный резонанс из-за действий депутата Государственной думы Натальи Поклонской, призвавшей запретить ленту.

По мнению депутата, фильм, который она не смотрела на момент инициации скандала, наносит удар по репутации последнего русского монарха. Как следствие, к картине начали проявлять интерес, что, вероятно, увеличило ее сборы в кинотеатрах.

Фильм вышел на экраны 26 октября 2017 года, собрав в прокате порядка 513 млн рублей, при бюджете в 814 млн рублей. Таким образом, проект провалился в прокате.

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