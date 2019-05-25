Стали известны лучшие режиссеры фестиваля в Каннах

Канны, Франция, , 22:01 — REGNUM Лучшими режиссерами на кинофестивале в Каннах были признаны братья Жан-Пьер и Люк Дарденн, представившие на суд жюри картину «Молодой Ахмед». Об этом 25 мая сообщает РИА Новости.

Один из самых престижнейших кинофестивалей проходил с 14 по 25 мая. В субботу, в последний день мероприятия, прошла торжественная церемония, на которой состоялось вручение призов победителям.

Напомним, Каннский кинофестиваль проходит ежегодно в конце мая. Данное мероприятие является одним из самых старейших и самых престижных в мире, впервые он прошел в 1946 году.

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