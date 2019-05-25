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Тарантино может создать расширенную версию «Однажды в Голливуде»

Культура

Пока ее хронометраж всего 2 часа 39 минут

Вашингтон, 25 мая 2019, 14:57 — REGNUM  Новый фильм именитого кинорежиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может стать еще продолжительней, об этом 23 мая сообщает издание Slash Films.

Лента, премьерный показ которой состоялся на Каннском кинофестивале, имела солидный хронометраж — 2 часа 39 минут, однако Тарантино может ее значительно расширить.

«Я могу сделать фильм еще длиннее. Вырезать я ничего больше не буду, но могу кое-что вставить», — отметил кинорежиссер.

Продолжительность черновой версии фильма, которую собирал монтажёр Фред Раскин, составлял 4 часа 20 минут, но для фестиваля в Каннах ее пришлось значительно урезать. Премьера картины в российском прокате запланирована на 8 августа 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему Тарантино больше ничего не создаст

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