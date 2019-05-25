В Москве пройдет Благотворительный Венский бал

Москва, , 14:30 — REGNUM 25 мая Гостином дворе в Москве состоится XVII благотворительный Венский бал. Организаторы посвятили большое светское мероприятия в столице Году театра.

Собственно, танцевальный вечер устроен для незамужних девушек от 16 до 23 лет и неженатых молодых людей до 28 лет. Однако, как правило, участие принимают и более солидные гости. В программе вальс, полька и галоп, а также танго, фокстрот, джайв, румба и другие.

Весь вечер играют симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и коллектива «Данс-лэнд» имени Семена Мильштейна. Также выступит американская певица Белинда Дэвидс.

Ведущие бала — президент Российского танцевального союза Станислав Попов и актриса Любовь Толкалина.