Суббота, 25 Мая 2019 года
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В Москве пройдет Благотворительный Венский бал

Культура

Он будет посвящен Году театра

Москва, 25 мая 2019, 14:30 — REGNUM  25 мая Гостином дворе в Москве состоится XVII благотворительный Венский бал. Организаторы посвятили большое светское мероприятия в столице Году театра.

Собственно, танцевальный вечер устроен для незамужних девушек от 16 до 23 лет и неженатых молодых людей до 28 лет. Однако, как правило, участие принимают и более солидные гости. В программе вальс, полька и галоп, а также танго, фокстрот, джайв, румба и другие.

Весь вечер играют симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и коллектива «Данс-лэнд» имени Семена Мильштейна. Также выступит американская певица Белинда Дэвидс.

Ведущие бала — президент Российского танцевального союза Станислав Попов и актриса Любовь Толкалина.

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Культурная хроника
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