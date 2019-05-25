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Тина Канделаки станет продюсером сериала об актерах порно

Культура

Светская львица будет работать над пилотной серией

Тина Канделаки станет продюсером сериала об актерах порно
Иллюстрация: Kremlin.ru
Тина Канделаки

Москва, 25 мая 2019, 14:15 — REGNUM  Известная светская львица Тина Канделаки выступит продюсером сериала о порноактерах, об этом 24 мая она сообщила изданию «Ведомости».

Канделаки примет участие в работе над пилотными эпизодами для сериала, повествующего об отношениях между двумя порноактерами. Проект оценивается в 1 млн рублей.

В случае, если пилотный эпизод о трогательных взаимоотношениях лиц, занимающихся столь экзотическим трудом, получит поддержку у зрителей, будет объявлено о запуске в производство всего сезона.

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