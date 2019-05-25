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В Риме состоялась премьера оперы Сергея Прокофьева «огненный дьявол»

Культура

По мотивам романа Валерия Брюсова

Рим, 25 мая 2019, 14:09 — REGNUM  В Римском оперном театре прошла премьера постановки «Огненный ангел», сочиненной великим русским композитором Сергеем Прокофьевым, об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зрители со всего мира смогли наблюдать прямую трансляцию оперы, которую осуществляла государственная телекомпания Италии RAI.

В роли рыцаря Рупрехта выступил солист из Великобритании Лейг Мелроз, а партию Ренаты исполнила певица из России Елена Поповская. В целом в произведении приняли участие многие российские исполнители.

Напомним, опера «огненный ангел» была создана Прокофьевым в период между 1919—1926 годами. Литературным текстом к произведению послужил одноименный роман Валерия Брюсова.

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