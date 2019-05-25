«Ты чё, с Урала?»: театральный марафон Николая Коляды в Москве

Москва, , 13:37 — REGNUM 25 и 26 мая на сцене Театрального центра «На Страстном» пройдет совместный театральный марафон театров Николая Коляды — екатеринбургского «Коляда-театра» и московского Театра Новых Пьес. Название «Ты че, с Урала?» отражает общую направленность целого сонма представлений. Так пройдет 8 читок новых пьес уральских драматургов, и 4 спектакля. Среди них две самые ожидаемые весенние премьеры «Коляда-Театра»: «Раскольников» (роман Федора Достоевского представляют три актера, перевоплощаясь в течение спектакля в остальных героев «Преступления и наказания») и «Хабибуллин едет из Владивостока в Калининград к Зое», (спектакль — путешествие по России, сочиненный, как практическое задание, коллективом из 12 авторов, обучающихся на отделении «Литературное творчество» в ЕГТИ у Николая Коляды. Об этом сообщает портал журнала «Театр».

Также публика увидит постановки Николая Коляды «Научи меня любить» и «Киргиз-кайсацкая орда».

26 мая новый коллектив Коляды — Театра Новых Пьес — представит спектакль «Играет дурочка на дудочке».