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Объявлен список претендентов на премию «Ясная поляна»

Культура

В номинации «Современная русская проза»

Москва, 25 мая 2019, 13:22 — REGNUM  Организаторы литературной премии «Ясная поляны» объявили длинный список претендентов на награду в номинации «Современная русская проза», об этом 24 мая сообщает издание «Культуромания».

В мероприятии принял участи советник президента России по культуре Владимир Толстой, также являющийся председателем жюри конкурса.

«Спорили о том, могут ли входить в список авторы, уже получавшие премии. Много авторов толстых журналов. Мы должны поддерживать этот формат. Список вышел сбалансированный и интересный», — отметил Толстой.

В список вошли 43 автора, среди которых такие известные российские писатели, как Александр Архангельский, Лора Белоиван, Ксения Букша, Александр Бушковский, Анна Козлова и другие.

Напомним, номинация «Современная русская проза» является главной в литературном конкурсе «Ясная поляна», победители мероприятия определяют круг тенденций в современной отечественной литературы.

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