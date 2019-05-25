Суббота, 25 Мая 2019 года
13:03:03 МСК

В Берлине стартовали «Русские сезоны»

Культура

Свердловский театр показал мюзикл «Екатерина Великая»

Берлин, 25 мая 2019, 13:02 — REGNUM  В рамках международного культурного проекта «Русские сезоны» в столице Германии, городе Берлин проходят гастроли Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, сообщает 25 мая издание «Культуромания».

На Потсдамской площади, где располагается театральная сцена, был представлен мюзикл «Екатерина Великая», в музыкальной критике постановка именуется не иначе как «театральный блокбастер».

Причиной тому стала огромная, трехэтажная декорация, изображающая Зимний дворец, композитором к трехчасовой постановке выступил Сергей Дрезнин.

Читайте ранее в этом сюжете: Волковский театр может стать особо ценным объектом культурного наследия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Театр
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить