Мать Марии Захаровой написала книгу китайских сказок

Москва, , 12:10 — REGNUM 26 мая в Московском драматическом театре «Человек» состоится представление книги Ирины Захаровой «С китайской сказкой — круглый год». Ожидается, что мероприятие посетит дочь автора, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Красочный, богато иллюстрированный сборник «С китайской сказкой — круглый год» выпустил издательский дом «Лингва-Ф». Захватывающие и поучительные истории, много веков назад рождённые великим народом, пересказала одна из виднейших специалистов по культуре Китая, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств России, член Московской организации Союза художников Ирина Захарова, которая и представит книгу собравшейся публике.

Вслед за выступлением автора, состоится и театральное представление по мотивам китайских сказок. Режиссером сценического действия выступил Константин Кожевников. Более того, в этом же день, 26 мая, пройдут мастер-класс по «цзяньчжи» — искусству китайской бумажной аппликации и, конечно, знаменитая чайная церемония.

Напомним, что первое представление книги прошло 5 марта в Рязанской областной библиотеке имени Горького. Первым с изданием «С китайской сказкой круглый год» познакомился губернатор Рязанской области Николай Любимов.