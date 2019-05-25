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В Доме музыки в Москве пройдет творческий вечер Вячеслав Бутусова

Культура

Музыкант подготовил специальную программу для этого вечера

В Доме музыки в Москве пройдет творческий вечер Вячеслав Бутусова
Dmitry Rozhkov
Вячеслав Бутусов

Москва, 25 мая 2019, 10:51 — REGNUM  26 мая живая рок-легенда, основатель культовых групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-питер» Вячеслав Бутусов на Светлановской сцене Московского международного Дома музыки проведет творческий вечер. Для своих поклонников он подготовил программу из старых и новых песен. Поклонники услышат оригинальные аранжировки знакомых песен, акустическое исполнение известных баллад. Ожидается, что певец и композитор представит публике свою новую песню, написанную на стихи Александра Пушкина. Композиция «Чудное мгновенье» на известное посвящение великого поэта Анне Керн, войдет в новый альбом Вячеслава Бутусова.

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Культурная хроника
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