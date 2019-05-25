Суббота, 25 Мая 2019 года
11:08:15 МСК

В Москве представили фильма Бэллы Курковой «Запретная глава»

Культура

Он создан по книге и непосредственном участии Даниила Гранина

В Москве представили фильма Бэллы Курковой «Запретная глава»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Даниил Гранин

Москва, 25 мая 2019, 10:37 — REGNUM  В Российском историческом обществе в Москве состоялось представление новой работы известной петербургской журналистки и продюсера Бэллы Курковой фильма «Запретная глава». Это одна из частей многосерийного телефильма «Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным…», посвященного писателю Даниилу Гранину.

Этот фильм — своего рода трагический путеводитель по блокадному Ленинграду. В основе ленты — работа Даниила Гранина и его соратников над картой, на которой отмечены знаковые места обороны города, эвакуации людей, заводов и фабрик, Дорога жизни, то есть те места, которые хорошо знал сам писатель, посвятивший многие годы изучению героической истории любимого города. В фильме также рассказывается о многих драматических событиях, роли председателя Совета народных комиссаров РСФСР Алексея Косыгина в организации системы снабжения. Рассказывая о своей работе с писателем, Бэлла Куркова подчеркнула, что «Гранин до конца жизни не мог успокоиться, что много пятен в этой блокаде».

Название фильма «Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным…» — это знаменитое изречение замечательного писателя Даниила Гранина. Это, по сути, кредо, с которым он очень достойно прожил большую и очень насыщенную событиями жизнь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить