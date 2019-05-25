В Петербурге пройдет грандиозный концерт «Классика на Дворцовой»

Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM 26 мая на главной площади Санкт-Петербурге пройдет крупнейший open-air классического искусства «Классика на Дворцовой». На фоне знаменитого Зимнего дворца на грандиозной сцене, оформленной в стиле роскошного бального зала, выступят звезды современной оперы — выдающееся кубинское сопрано Мария Алейда, итальянская певица казахского происхождения, сопрано Мария Мудряк, солистка Мариинского театра меццо-сопрано Екатерина Сергеева, теноры — Рене Барбера из США и Артуро Чакон-Крус из Мексики, прославленный российский баритон Алексей Лавров и другие. К сожалению, в последний момент из-за болезни от участия отказались такие исполнители мирового уровня как Анна Нетребко и Юсиф Айвазов. Будут исполнены произведения Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Руджеро Леонкавалло, Антонина Дворжака, Жака Оффенбаха, Нэта Кинга Коула, Лучо Далла, Игоря Крутого. За дирижерский пульт встанет маэстро Михаил Татарников.

Также в программе вечера выступление Театр Аллы Духовой TODES, танцовщиков Театра имени Леонида Якобсона, чемпионов мира по латиноамериканским танцам, артистов балета петербургских театров.