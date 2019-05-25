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Гран-при фестиваля «Виват кино России!» получил фильм «Крик тишины»

Культура

82 тысячи человек посмотрели фильмы в рамках кинофорума в Санкт-Петербурге

Гран-при фестиваля «Виват кино России!» получил фильм «Крик тишины»
Цитата из к/ф «Крик тишины». реж. Владимир Потапов. 2019. Россия
В блокадном Ленинграде

Санкт-Петербург, 25 мая 2019, 09:31 — REGNUM  В Молодежном центре на Фонтанке состоялась церемония нарраждения лауреатов Всероссийского фестиваля «Виват кино России!». Авторитетное жюри под председательством известного режиссера и актера Сергея Никоненко признало лучшей картиной смотра военную драму Владимира Потапова «Крик тишины». Фильм не только удостоен Гран-при фестиваля, но также стал обладателем еще трех призов — за лучшую режиссуру, за лучшие мужскую и женскую роли — Артем Быстров и Алина Саргина. В основе ленты повесть по повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония», повествующая о страшных днях блокадного Ленинграда. Сценарий написал мэтр кино Александр Бородянский.

Пресса отдала свои голоса за картину Александра Велединского «В Кейптаунском порту», а зрители — фильму «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной.

Призы, отмечающие вклад в российское киноискусство, получили артисты Валентина Теличкина, Борис Каморзин, Игорь Ясулович, режиссер Александр Прошкин.

В конкурсе «Народный рейтинг. Телесериалы» победил телефильм «Шифр» режиссера Веры Сторожевой.

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Культурная хроника
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