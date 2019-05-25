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В Каннах Кантемир Балагов получил приз за фильм «Дылда»

Культура

Фильм наградили за лучшую режиссуру

В Каннах Кантемир Балагов получил приз за фильм «Дылда»
Цитата из к/ф «Дылда». Реж. Кантемир Балагов. 2019. Россия

Канны, Франция, 25 мая 2019, 00:36 — REGNUM  Приз за лучшую режиссуру получил фильм «Дылда» российского режиссёра Кантемира Балагова на Каннском фестивале.

24 мая фильм был награждён в рамках конкурса авторского кино «Особый взгляд».

Балагов, который привёз картину на фестиваль, на церемонии отсутствовал, поскольку после показа вернулся в Москву для работы. Награду получил продюсер «Дылды» Александр Роднянский.

Напомним, 27-летний Балагов является учеников режиссёра Александра Сокурова. Дебютная картина «Теснота» в 2017 г. в конкурсной программе «Особый взгляд» получила приз FIPRESCI.

«Дылда» — вторая полнометражная картина Балагова — посвящена истории двух молодых женщин, вернувшихся в Ленинград с войны. Фильм выйдет в прокат 20 июня. Трейлер картины был опубликован 15 мая 2019 г.

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