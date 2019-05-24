Большой африканский бизнес некогда юного гения

Андрей Мартынов, , 22:06 — REGNUM

Бывают книги, изначально обречённые на коммерческий успех. Он связан с тем, что издание адресовано сразу нескольким, зачастую не связанным друг с другом группам покупателей.

К таковым, как представляется, относится и настоящий сборник. В него включены очерк, а также деловые письма и послания родным и знакомым поэта Артюра Рембо (1854−1891). Точнее, от поэзии он к этому времени отошёл и занялся предпринимательством, ибо «жизнь сурова, одичание просто». Одна из его коммерческих экспедиций в Эфиопию (в те годы Абиссинию) и описана на страницах книги.

Рембо до этого уже несколько лет торговал на чёрном континенте, в частности, слоновой костью и кожей, что было достаточно выгодно. В одном из писем он сообщал, что покупка кости на 60 тыс. австрийских талеров даёт после её реализации 20 тыс. чистой прибыли.

На этот раз предприниматель задумал доставить 2040 ружей правителю (расу) провинции Шоа Менелику, который активно и успешно расширял свои владения, а с 1889 г. стал императором (негусом) всей страны. К сожалению для бывшего поэта будущий император оказался жестким покупателем: «Менелик прибрал к рукам все товары и вынудил меня уступить их по сниженной цене, запретив мне продавать что-либо в розницу и грозясь отправить всё на побережье за мой счёт». Еще больше положение усугубилось из-за напарника Рембо Пьера Лабатю, которого автор «Пьяного корабля» считал главным виновником: «я потерпел неудачу лишь потому, что взял в компаньоны этого болвана Лабатю, который в довершение всех бед ещё и умер, а на меня ополчились все его кредиторы». В итоге, предполагаемого дохода от сделки в 25 — 30 тыс. получить не удалось.

Помимо собственно рассказа об экспедиции, в книге описываются экзотические пейзажи и отнюдь не красочная, а вполне прагматическая политика по отношению к местным племенам. Например, султану Лоите «французское правительство выплачивает 150 талеров в месяц, чтобы он как можно меньше досаждал путешественникам».

Почему эта книга должна быть востребованной? Помимо поклонников творчества Рембо она представляет интерес для этнографов (поэт пишет о многочисленных племенах севера Африки) и историков, для которых ценны свидетельства о колониальной политике конца XIX века. Так что письма и очерки Артюра Рембо найдут больше благодарных читателей, чем его поэзия.