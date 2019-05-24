Депутатам Госдумы понравилось качество питания в школе «Сколково-Тамбов»

Тамбов, , 19:35 — REGNUM Члены комитета Госдумы РФ по охране здоровья вместе с его председателем Дмитрием Морозовым сегодня, 24 мая, в ходе визита в Тамбовскую область продегустировали блюда, предназначенные для учащихся «Школы Сколково-Тамбов», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Гости отметили высокое качество организации питания.

Школа «Сколково-Тамбов» — инновационный образовательный комплекс, созданный на основе современных архитектурных подходов. В его деятельности используются новые технологии обучения и воспитания, ориентированные на требования постиндустриального общества. Школа работает уже два учебных года и насчитывает 90 классов, в которых обучаются в одну смену 2436 человек. Кадровый состав — 165 руководящих и педагогических работников. Здесь реализуется проект «Школьная медицина» и внедрена новая система питания в столовой. Она рассчитана на разные возрастные группы, учитываются потребности детей, имеющих проблемы со здоровьем, варианты диетического питания, есть шведский стол и своё интернет-кафе. Именно это больше всего и заинтересовало депутатов.

«Школа «Сколково-Тамбов» — инновационная школа, одна из самых крупных в стране. Здесь уникальные образовательные технологии, много интересных направлений подготовки. Запуск комплекса позволил полностью ликвидировать третью смену в Тамбове, снизить нагрузку на общеобразовательные организации северной части областного центра», — рассказал гостям глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Здание школы состоит из 9 блоков. Создана развитая инфраструктура, в которую входят 14 образовательных центров. Всё строится на основе индивидуальных образовательных программ для каждого учащегося, в том числе для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Особое внимание уделяется оказанию медицинской помощи в классах, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. В учреждении реализуется проект «Школьная медицина», есть единый документооборот с детской поликлиникой. Также предусмотрены все необходимые технические возможности для беспрепятственного доступа маломобильным группам населения во все помещения.

«Что ни возьми в этой школе — всё здорово. Больше всего впечатление произвела столовая. Нам с депутатами удалось попробовать те же блюда, которые едят школьники. И поразило, что в учреждении есть врач-гигиенист — это высший пилотаж», — прокомментировал Дмитрий Морозов.

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