В память о Кирилле и Мефодии новгородцы напишут диктант «Грамотеи»

Великий Новгород, , 18:39 — REGNUM Дню славянской письменности и культуры, который отмечается сегодня, 24 мая, в Новгородской области посвятили открытый диктант «Грамотеи». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, акция начнётся в полдень 26 мая в областной научной библиотеке в Новгородском кремле. Одновременно диктант будут писать и во всех районных библиотеках области.

Тема диктанта в этом году — «Прочность стен и крепость слова: к 900-летию Георгиевского собора».

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Организаторы акции считают, что, написав диктант, новгородцы личноотдают дань памяти славянским первоучителям Кириллу и Мефодию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые подобный диктант новгородские грамотеи написали в 2013 году — акция была приурочена к 1150-летию славянского письма.

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Напомним, Дни славянской письменности и культуры отмечаются в 2019 году уже в 32-й раз. Торжества традиционно открылись архиерейским богослужением в Софийском соборе Новгородского кремля, а затем прошли у памятника «Тысячелетие России» — здесь прозвучали хоровые произведения русских и советских композиторов, после чего участники празднования возложили цветы к горельефам Кирилла и Мефодия на первом ярусе памятника.

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