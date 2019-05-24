Предпремьерный показ комедии, где сыграл Булдаков, пройдёт в Ульяновске

Ульяновск, , 17:02 — REGNUM В Ульяновской области, где проходит XI Международном кинофестивале «От всей души», запланирован предпремьерный конкурсный показ фильма, снятого в регионе. 27 мая жителям и гостям Ульяновска покажут фильм «Дикие предки», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

27 мая в рамках предпремьерного показа комедии «Дикие предки» зрители встретятся со съёмочной группой: продюсером и сценаристом, лауреатом национальной премии за лучший продюсерский дебют «Снято!» (удостоена звания за съемку фильма «Дикие предки»), советник губернатора Ульяновской области Анной Крутовой, режиссёром Юрием Буниным, художником Анастасией Крутовой. Также на предпремьерном показе будут присутствовать ульяновские артисты, осветители, звуковики, задействованные в картине.

Комедия «Дикие предки» была снята на территории Ульяновской области в 2018 году. Съёмки осуществила компания «Воронцово поле», которая выиграла конкурс от фонда «Ульяновск — культурная столица» и получила 15 млн рублей гранта. Общий бюджет проекта превышает 70 млн рублей. В съёмках было задействовано около 150 ульяновцев. Главные роли исполнили российские актёры: Роза Хайруллина, Анна Уколова, Инга Оболдина, Камиль Ларин и скончавшийся 3 апреля 2019 года Алексей Булдаков.

Напомним, народный артист России Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни в Монголии. Причиной стала острая сердечная недостаточность. Ранее Анна Крутова заявляла, что «Дикие предки» — это последний фильм при участии артиста Алексея Булдакова, снятый в жанре комедии.

В январе 2019 года Минкультуры России сообщало, что создатели семейной комедии «Дикие предки» — представители компании «Киноквант» Анна Крутова и Равиль Сафиуллин — задержали сдачу картины в министерство на два месяца. Об этом стало известно на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Причиной стала болезнь режиссёра.

Студия получила субсидию Минкультуры России в размере 25 млн рублей на производство ленты «Дикие предки» (рабочее название «Родовая схватка») в 2017 году. В центре сюжета — семья молодоженов и спор их родственников по поводу того, как назвать только что родившегося сына молодой пары. Ранее заявлялось, что в широкий прокат ленту планируется выпустить в ноябре или декабре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни в Ульяновской области проходит XI Международный кинофестиваль «От всей души» имени Валентины Леонтьевой, который направлен «на продвижение духовных ценностей и традиций на примере новинок семейного кино». Он завершится 28 мая. Хедлайнерами стали народные артисты России, актеры театра и кино Юрий Стоянов и Сергей Маковецкий, заслуженная артистка России телеведущая Татьяна Судец, работавшая с Валентиной Леонтьевой.

В этом году в программе представлено более 50 фильмов и порядка 90 мероприятий. В программе — фильмы из 20 стран, включая Россию: Армении, Бразилии, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Латвии, Мексики, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и ЮАР.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах и Ульяновске пройдут международные кинофестивали