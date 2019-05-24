В Липецке пройдёт фестиваль народного творчества имени Мистюкова

Липецк, , 16:35 — REGNUM Международный фестиваль народного творчества «Ты, Россия, и сердце, и песня моя!», посвященный столетию заслуженного деятеля искусств России Андрея Мистюкова, пройдет с 25 по 27 мая в Липецке. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в нём примут участие творческие коллективы более чем из 20 регионов России, Белоруссии и Молдавии.

Торжественное открытие фестиваля состоится 25 мая в 17:00 на площади у Областного Центра культуры и народного творчества. На фестивале будет работать выставка-ярмарка и праздничные подворья. Гости могут принять участие в мастер-классах по различным видам декоративно-прикладного творчества народных умельцев из Архангельской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Курской и Липецкой областей.

Конкурсные выступления коллективов в номинациях «Народные хоры», «Ансамбли народной песни», «Фольклорные коллективы», «Хореографические коллективы» пройдут в два этапа. 25 мая состоятся творческие состязания участников из Липецкой области. 26 мая Задонском центре культуры и досуга пройдут выступят коллективов из регионов России и зарубежных стран. 27 мая в областном Центре культуры и народного творчества пройдёт гала-концерт лауреатов конкурса.