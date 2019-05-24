Группа Whitesnake даст концерт в Санкт-Петербурге в честь своего 40-летия

Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге выступит британо-американская рок-группа Whitesnake. Концерт в рамках тура «Flesh & Blood» пройдёт в БКЗ «Октябрьский» 15 июля, сообщает пресс-служба мероприятия.

Основатель группы Дэвид Ковердейл заявил, что с нетерпением ждёт возможности сыграть перед российскими поклонниками и отпраздновать с ними 40-летний юбилей коллектива.

В честь юбилея группа объявила о завершении записи нового альбома и начале мирового тура «Flesh & Blood». Релиз альбома состоится в мае 2019 года. Также группа пообещала до выхода альбома представить сингл и видеоклип под названием «Shut Up & Kiss Me».

В мировом туре «Flesh & Blood» Дэвида Ковердейла (вокал) будут сопровождать Реб Бич (гитара), Джоэль Хекстра (гитара), Майкл Девин (бас), Томми Олдридж (ударные) и Мишель Луппи (клавиши).

Напомним, Whitesnake — это рок-группа, выступающая в стиле хард'н'хеви с элементами блюза. Основателем коллектива является бывший вокалист Deep Purple Дэвим Ковердейл. За годы выступлений (группу основали в 1977 году), Whitesnake выпустили 16 студийных альбомов и шесть концертных. Самые известные композиции коллектива: «Here I Go Again», «Is This Love», «Judgement Day» и др.

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