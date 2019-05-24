На Бородинском поле пройдет военно-исторический праздник

Можайск, Московская область, , 14:38 — REGNUM 25 и 26 мая на территории Музея-заповедника «Бородинское поле» будет проходить ежегодный военно-исторический праздник «Стойкий оловянный солдатик». Двухдневная программа фестиваля, который традиционно проходит в последние выходные мая, включает в себя интерактивные площадки, военно-историческую реконструкцию, посещение исторических биваков русской и французской армий периода Отечественной войны 1812 года. Также будут проводиться интерактивные программы «Путешествие в 1812 год», «Рекрутское депо», «Наука побеждать».

В воскресенье, 26 мая, у легендарной батареи Раевского пройдет главное действо праздника — представление «Сквозь дым летучий…», подготовленное группами военно-исторической реконструкции. Атаки пехотинцев будут сменять кавалерийские схватки. Зазвучат ружейные и артиллерийские залпы, раздастся звон сабель и палашей. В конце «военных операций» участники сражения пройдут парадом перед зрителями.