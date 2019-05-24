В Москве пройдет фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»

Москва, , 14:05 — REGNUM С 7 по 16 июня в Москве, на сцене Московского Губернского театра, будет проходить II летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Свои лучшие работы покажут театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Минусинска, Перми. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры.

Организаторы решили отрыть форум в музее-заповеднике «Горки Ленинские», где Московский губернский театр покажет спектакль «Капитанская дочка» по мотивам повести Александра Пушкина. Поставку осуществил художественный руководитель театра Сергей Безруков.

Фестиваль завершит свою работу 16 июня в Московском губернском театре. По итогам конкурсной программы будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль. Победителям будут вручены памятные статуэтки «Верю» — миниатюрная скульптура Станиславского из фарфора.

В рамках фестиваля пройдет и образовательная программа для студентов театральных вузов страны.

Основатель и руководитель фестиваля — известный актер и режиссер Сергей Безруков.