По России проедет Фестиваль уличного кино

Владивосток, , 14:32 — REGNUM С 12 июня в городах России стартует сезон шестого Фестиваля уличного кино: он продлится до 12 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мероприятия.

В 2019 году фестиваль состоится на территориях 1000 городов России и привлечет, по прогнозам организаторов и статистике прошлых лет, более миллиона гостей. В поддержку уличного кино также проведут 700 мероприятий, не относящихся к киноиндустрии — лекции, велозабеги, мастер-классы. Среди ожидаемых корометражных конкурсных новинок — фильм «Электрический ток» Петра Федорова и «Интервью» Ивана Соснина. Самая лучшая работа получит финансирование для съемок полнометражной картины.

Фестиваль уличного кино — крупное некоммерческое мероприятие, посвященное короткометражным кинолентам. У Фестиваля уличного кино есть несколько ключевых особенностей: все показы проходят на открытых городских площадках, что позволяет зрителям беспрепятственно смотреть произведения молодых и опытных режиссеров. Вход на фестиваль свободный, в его организации помогают волонтеры, активисты и представители городской администрации. После проведения мероприятий площадка остается городу для продолжения традиций уличного кинопросмотра.

Голосуют за лучшие работы сами зрители, а не профессиональное жюри, причем голосование проходит необычно — с помощью света фонариков и мобильных телефонов. Специальное устройство считывает количество голосов и определяет признанных лидеров короткометражного жанра. За прошедшие пять лет победителями стали режиссеры Петр Старостин («Спасибо»), Алексей Нужный («Петух»), Татьяна Гулина («Приключения начинаются»), Дарья Лебедева («Каждый 88-й») и Алексей Харитонов («Взятка»). У Алексея Нужного после победы на Фестивале уличного кино в 2018 году вышел комедийный полнометражный фильм «Я худею» с участием музыканта Сергея Шнурова.

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