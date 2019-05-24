«Яндекс» купил права на «Слугу народа» после запрета сериала на YouTube

Москва, , 13:50 — REGNUM Компания «Яндекс» купила права на показ в России сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли, сообщают 24 мая «Ведомости».

Отмечается, что сериал можно будет посмотреть на портале «Кинопоиск» по подписке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сериал был заблокирован на YouTube. По словам директора компании — правообладателя сериала Сергея Пушкина, это временная мера, в настоящее время решаются необходимые юридические вопросы.

Сериал «Слуга народа» состоит из 3 сезонов и 51 серии. Сериал показывали на украинском телевидении с 2015 года: в год премьеры «Слуга народа» стал самым просматриваемым в эфире.

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