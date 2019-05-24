«Все цвета джаза»: в московском саду «Эрмитаж» вручат премию радио JAZZ

Москва, , 13:40 — REGNUM 25 мая в Москве в саду «Эрмитаж» пройдет ежегодная церемония вручения премии «Все цвета джаза», на которой будут отмечены лучшие исполнители и коллективы 2019 года. За 5 лет премия, учрежденная Радио JAZZ 89.1 FM в 2014 году, превратилась из закрытого светского события в настоящий городской праздник и большой джазовый фестиваль на открытом воздухе. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене выступили около 40 исполнителей мирового уровня.

Свое участие в церемонии уже подтвердили лидер группы Tequilajazzz, Евгения Фёдорова, Optimystica Orchestra, Guru Groove Foundation, джазовая певица Мариам Мерабова, трубач Вадим Эйленкриг, заводная группа Big City Show, Большой джазовый оркестр Петра Востокова и многие другие. Ведущими вечера станут писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова.

Организаторы фестиваля придумали большую развлекательную программу для всей семьи: музыкальный экспериментариум, развивающие мастер-классы, творческую лабораторию, мультсеансы с живым оркестром, детскую зону и лаунж-зону с фуд-кортом.