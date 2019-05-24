Ушла из жизни историк Наталия Басовская

Москва, , 13:10 — REGNUM В Москве в возрасте 78 лет ушла из жизни профессор, доктор исторических наук Наталия Басовская, сообщила 24 мая декан факультета журналистики РГГУ Наталия Макарова.

«Светлая память. Это был великий человек, который воспитал такую плеяду учеников, специалистов», — цитирует «Эхо Москвы» Макарову.

Басовская родилась 21 мая 1941 года в Москве. В 1963 году с отличием окончила исторический факультет МГУ по специальности зарубежная история. Специализировалась на истории Средневековья, читала лекции в РГГУ. В последние годы историк вела передачи на «Эхе Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Москве скончался главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

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