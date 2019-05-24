Первый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в сети

Вашингтон, , 11:57 — REGNUM В интернете появился трейлер нового фильма киносаги о Терминаторе. Видеоролик на YouTube-канале разместила кинокампания Paramount Pictures.

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За несколько дня ролик, продолжительность которого составляет два часа 38 минут, посмотрели почти 5,7 млн человек. Продюсерами ленты, которая стала шестым фильмом франшизы «Терминатор», выступили Джеймс Кэмерон и Дэвид Эллисон. Режиссёр картины Тим Миллер.

Видео опубликовано: 20th Century Fox Russia

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Роли в фильме исполнили Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (киборг), а также Гэбриел Луна, Диего Бонета, Маккензи Дэвис и Наталия Рейес.

Судя по комментариям пользователей к трейлеру, оправдания зрителей фильм, скорее всего, не оправдает.

«С этим фильмом всё ясно после сцены с самолётом, нас ждёт очередной «форсаж», «такой сценарий пишется за ночь на коленке», «Терминатор» превращается в сериал «Санта Барбара» — это лишь немногие из комментариев.

Напомним, что мировая премьера картины состоится 1 ноября 2019 года. В России фильм впервые покажут 31 октября 2019 года.

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