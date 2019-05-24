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В Мариинском театре грандиозная премьера оперы Пуччини «Девушка с Запада»

Культура

Мировая премьера состоялась 10 декабря 1910 года в Метрополитен-опера в Нью-Йорке

Санкт-Петербург, 24 мая 2019, 11:50 — REGNUM  24 мая на Новой сцене Мариинского театра состоится премьера оперы Джакомо Пуччини «Девушка с Запада». Она пройдет в рамках XXVII Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». Постановил спектакль, приглашенный маэстро Валерием Гергиевым, один из самых востребованных режиссеров новой волны Арно Бернар из Франции. Он же выступил в качестве художника-постановщика, художника по свету и даже отчасти художника по костюмам.

Опера Пуччини «Девушка с Запада» Крайне редкое явление в репертуаре российских театров за все время ее существования. Мариинский театр впервые обратился к этому произведению итальянского классика. Кстати, сам композитор, автор таких шедевров как «Тоска» и «Богема», считал, написанную под влиянием пребывания в Соединенных Штатах, оперу лучшим из своих сочинений. Он с большим энтузиазмом принимал участие в подготовки ее мировой премьеры в Метрополитен-опера в Нью-Йорке в 1910 году. Она и осталась в истории. Оркестром дирижировал знаменитый Артуро Тосканини, а главную партию исполнял легендарный Энрико Карузо.Так как эта опера Пуччини является сложносочиненным произведением — только главных персонажей 17 — театр готовит сразу несколько составов, причем, саму героиню смогут спеть 7 див. Арно Бернан, уже ставивший в Мариинском оперу Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня», считает труппу театра с берегов Невы одной из самых сильных в мире.

На 24 мая заявлены артисты Мария Баянкина, Ахмед Агади, Кирилл Жаровин, Андрей Попов, Олег Сычев, Сергей Романов, Глеб Перязев.

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Культурная хроника
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