Арнольд Шварценеггер попробовал себя в качестве певца — видео

Лос-Анджелес, США, , 10:53 — REGNUM Бывший губернатор Калифорнии, киноактер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер поучаствовал в съемках музыкального клипа в качестве актера и певца. Видео появилось в сети интернет 24 мая.

Австрийский певец Андреас Габалье записал вместе со своим соотечественником англоязычную песню PumpIt Up. Песня призвана мотивировать слушателей добиваться своих целей, реализовывать мечты. В тексте песни Шварценеггер произносит коронные фразы своего самого узнаваемого киногероя — Терминатора: «Hasta la vista, baby» и «I'll be back».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая во время мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР) мужчина напал на Арнольда Шварценеггера. Инцидент был запечатлен на несколько камер.

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