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В Севастополе открывается Всеармейский конкурс ансамблей песни и пляски

Культура

Он пройдет на открытых площадках города

Севастополь, 24 мая 2019, 10:37 — REGNUM  С 24 по 29 мая на открытых площадках Севастополя впервые пройдут VI Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации «Словом и делом». Авторитетное жюри определит лучший музыкальный и танцевальный коллектив вооруженных сил из 12 военных ансамблей со всей страны. Они представляют как военные округа и флоты, также Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения и Железнодорожные войска. Особенность этого форума в том, что впервые мастерство артистов смогут оценить жители и гости города-героя.

Большой концерт участников и торжественное награждение победителей смотра-конкурса состоится 29 мая на площади Нахимова.

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Культурная хроника
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