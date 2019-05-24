В Севастополе открывается Всеармейский конкурс ансамблей песни и пляски

Севастополь, , 10:37 — REGNUM С 24 по 29 мая на открытых площадках Севастополя впервые пройдут VI Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации «Словом и делом». Авторитетное жюри определит лучший музыкальный и танцевальный коллектив вооруженных сил из 12 военных ансамблей со всей страны. Они представляют как военные округа и флоты, также Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения и Железнодорожные войска. Особенность этого форума в том, что впервые мастерство артистов смогут оценить жители и гости города-героя.

Большой концерт участников и торжественное награждение победителей смотра-конкурса состоится 29 мая на площади Нахимова.