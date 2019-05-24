В Петербурге в День славянской письменности и культуры выступит сводный хор

Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM 24 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоится праздничный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры. В сводном хоре Санкт-Петербурга выступят три тысячи вокалистов. Дирижировать хором и оркестром будет Владимир Беглецов. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Зрители смогут услышать выдающиеся произведения русской духовной музыки, классические сочинения композиторов, популярные песни. По информации портала «Культура.РФ», репертуар хоровых коллективов во всех столицах субъектов Федерации един. Прозвучат стихиры русским святым «Земле Русская», «Многие лета» Сергея Прокофьева, «Христос Воскресе» Александра Кастальского, «Попутная песня» Михаила Глинки, «Улыбка» Владимира Шаинского, «Старый клен» Александры Пахмутовой и многие другие.

Организаторы решили помочь тем, кто захочет спеть вместе с хором: слова песен будут транслироваться на специально установленных экранах, волонтеры раздадут буклеты с текстами.

День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая. В этот день чтят святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В Российской империи праздник был установлен с 1863 года, его отмечали и в СССР, а с 30 января 1991 года он приобрел государственный статус и стал ежегодным.