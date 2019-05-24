На Красной площади пройдет концерт к Дню славянской письменности и культуры

Москва, , 09:59 — REGNUM 24 мая на Красной площади в Москве в 13 часов дня начнется Всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Организаторами праздничных мероприятий выступают Русская православная церковь, Министерство культуры и правительство Москвы. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

В концерте «Мир, в котором я живу» примут участие более 30 хоров общей численностью около 1000 человек. Главный хормейстер проекта — народный артист России Лев Конторович. Дирижеры — Геннадий Дмитряк и Алексей Пузаков. Также на площади выступят Центральный военный оркестр Министерства обороны под управлением Сергея Дурыгина и хор Сретенского монастыря. В программе — разнообразные жанры славянской музыкальной культуры — от сочинений духовной музыки и оперных арий до народных и эстрадных песен. На одной сцене встретятся звезды оперы и эстрады — Алексей Татаринцев, Василий Ладюк, Полина Шамаева, Лариса Долина, Олег Газманов, Надежда Бабкина и многие другие.

С приветственным словом к участникам и гостям праздничного концерта обратятся Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец.

В России праздник отмечается ежегодно в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года. С 2010 года центром торжеств стала Москва.