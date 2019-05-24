Первый канал представит 24 мая специальный выпуск программы «Голос. Дети»

Москва, , 09:34 — REGNUM 24 мая Первый канал покажет специальный выпуск популярного шоу «Голос. Дети». На этот вынужденный шаг руководство канала подвигнул скандал с присуждением первого места юной Микелле Абрамовой, дочери певицы Алсу. Общественность, пристально следящая за вокальным соревнованием, возмутилась итогами, заподозрив руководство в подтасовке голосования. Первый канал был вынужден привлечь даже специалистов международной компании Group-IB. В ходе расследования была выявлена массовая автоматизированная отправка СМС за Абрамову. Как уже сообщалось, 16 мая результаты конкурса были отменены.

Чтобы «разрулить», мягко говоря, некрасивую, ситуация Первый канал сделал спецвыпуск. Его сюжет хранится в полной тайне. Известно, лишь, что в нем примут участие финалисты. Кроме Микеллы, это были Валерий Кузаков и Ержан Максим. Последний поразил многих музыкантов своим голосом и дарованием: его уже пригласили на передачи в Европу. Не ясно пока, примет ли участие Микелла Абрамова, пережившая настоящий стресс от поднявшегося скандала. Надо сказать, что многие исполнители, среди которых и не очень известные и мало выступающие, поспешили высказаться на громкую эту тему.

Ради этого спецвыпуска передвинуто на другой срок народное шоу «Три аккорда». Нет сомнения, что сегодня в 21.30 все рейтинги будут принадлежать Первому каналу.