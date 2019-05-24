Рок-группа Disturbed в июне вернется в Россию с альбомом «Evolution»

Москва, , 11:00 — REGNUM В июне 2019 года в Россию в рамках мирового тура вернётся рок-группа из США Disturbed, музыканты отыграют два концерта, на которых будут звучать композиции с нового альбома «Evolution». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба группы компаний Eventation.

12 июня 2019 года Disturbed покажет своё музыкальное шоу в Санкт-Петербурге, концерт пройдёт в СК «Юбилейный». 16 июня 2019 года музыканты отыграют концерт в Москве, в ВТБ Арена (Центральный стадион «Динамо»).

Напомним, сейчас в составе группы играют Дэвид Дрейман (вокал), Дэн Дониган (гитара), Майк Венгрен (ударные) и Джон Мойер (Бас-гитара). Новый альбом музыкального коллектива «Evolution» вышел в октябре 2018 года.

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Напомним, Disturbed играет в таких жанрах, как альтернативный метал, ню-метал, хэви-метал и хард-рок. Группа была образована в 1994 году, однако название Disturbed она получила в 196 году. Всего за свою историю музыкальный коллектив выпустил семь студийных альбомов.

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