В июне легендарная рок-группа Papa Roach даст два концерта в России

Москва, , 10:00 — REGNUM Легендарная рок-группа Papa Roach из США в июне 2019 года даст два концерта в России, на которых будет представлен её новый альбом Who Do You Trust?. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба группы компаний Eventation.

Первый концерт Papa Roach отыграет 2 июня 2019 года в Москве, в клубе Adrenaline Stadium, второй — 9 июня в Санкт-Петербурге, на площадке А2 Green Concert. В компании отметили, что фанаты также смогут услышать все хиты музыкального коллектива.

Лидер Papa Roach Джейкоби Шеддикс ранее отметил, что с точки зрения музыки альбом Who Do You Trust? стал «самой экстремальной пластинкой», которую когда-либо записывала группа за свою 25-летнюю историю.

Напомним, группа Papa Roach была создана в 1993 году Джекоби Шэддиксом, Дэйвом Бакнером, Уиллом Джеймсом и Беном Лютером. Она была названа в честь прадеда лидера группы — Говарда Уильяма Роача, которого близкие называли Papa Roach.

Всемирную известность музыкальный коллектив получил в 2000 году, когда вышел их второй студийный альбом Infest. Большую популярность получила композиция Between Angels and Insects, которая стала вторым синглом с этого альбома. В её тексте есть множество отсылок к роману Чака Паланика «Бойцовский клуб».

