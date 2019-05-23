Четверг, 23 Мая 2019 года
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Информационное агентство REGNUM поддержало издание экспериментальной книги

Культура

Книга Дмитрия Тёткина «Прогулки по полям» вышла из печати

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Информационное агентство REGNUM поддержало издание экспериментальной книги
Анастасия Полозкова © ИА REGNUM
«Прогулки по полям»

Санкт-Петербург, 23 мая 2019, 20:29 — REGNUM  22 мая, издательство «Алетейя» при поддержке ИА REGNUM выпустило лимитированным тиражом экспериментальную книгу об устройстве арт-критики «Прогулки по полям» автор идеи книги — обозреватель агентства Дмитрий Тёткин. Книга представляет собой своего рода «мастер-класс» критический разбор рецензий одного автора, и призвана начать беседу о положение дел в национальном «критическом сообществе» и культурной журналистике. Презентации книги будет проходит на различных культурных площадках в форме бесед, где любой желающий может поделиться своим взглядом на критику, ей смысл и устройство.

Вместе с коллективом из семи авторов и при помощи необычных дизайнерских решений Алексея Тукачева Дмитрий знакомит (или знакомится сам?) с миром критики — многоемким, разносторонним, болезненно откровенным.

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Дмитрий Тёткин и его «Прогулки по полям»
Анастасия Полозкова © ИА REGNUM
Дмитрий Тёткин и его «Прогулки по полям»

Соавторами книги, которые выступают в качестве «экспертов» по критике стали интеллектуалы разной степени известности и области деятельности: Александр Лобок, Леонид Костюков, Георгий Хазагеров, Ксения Смыкова, Елена Погорелая, Андрей Цветков, Павел Кузнецов… Список можно продолжить в том смысле, что и каждый выступает в определенной мере «критиком» и «экспертом» для чего-то: от погоды и меню кафе до новостей и фильмов, которые смотрит вечером в семейном кругу… Как это происходит? На чём мы основываем свои суждения, как и кем мы «ангажированы»? Кому верить? Кто виноват? И прочие вопросы, которые традиционно волнуют интеллигента в России. Если они ещё остались.

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Уникальная верстка «Прогулок по полям» это критический взгляд дизайнера Алексея Тукачева
Анастасия Полозкова © ИА REGNUM
Уникальная верстка «Прогулок по полям» это критический взгляд дизайнера Алексея Тукачева

Читайте ранее в этом сюжете: Дмитрий Тёткин: «Творчество — это единственное, что нам остается»

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Жизнь ИА REGNUM
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