Беглов поддержал литературный журнал «Звезда»

Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 23 мая, сообщил о том, что власти города нашли возможность поддержать старейший в городе литературный журнал «Звезда», который испытывает большие финансовые трудности, поставившие его на грань закрытия.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», выступая сегодня на церемонии открытия Международного книжного салона, Беглов сообщил, что журнал «попал в трудное положение, но мы нашли возможность найти деньги, чтобы поддержать этот журнал».

В свою очередь, глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Владимир Рябовол уточнил, что «на текущий переходный период мы нашли источники внебюджетного финансирования».

Журнал «Звезда» был учрежден в Ленинграде в 1924 году. В нем печатались Анна Ахматова, Михаил Зощенко, Борис Пастернак, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Александр Солженицын.

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Как сообщало ИА REGNUM, соредактор «Звезды» Яков Гордин пояснял, что существовавшее ранее целевое финансирование с конца 2014 года прекратилось, после чего литературные журналы оказались в ситуации разорения. Кроме того, у библиотек не стало средств, чтобы получать эти журналы.

«Мировая литература входит в мир через толстые журналы. Таким образом развивается литература молодыми именами. Это микрокосмос. Исчезни сегодня журналы, и большое количество молодых, талантливых людей останется на пепелище», — отмечал Гордин. По его словам, исчезновение толстых журналов — культурная катастрофа.

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