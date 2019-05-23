Известные исполнители проводят уроки музыки в московских школах

Москва, , 15:44 — REGNUM 23 мая в московской школе № 1574 в качестве учителя музыки выступил известный российский рэп-исполнитель Noize MC. А 22 мая выдающийся пианист Денис Мацуев провел открытый урок музыки для учащихся четвертого класса школы № 1234. Эти посещения входят в проект Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства столичного Департамента культуры, сервисов «Яндекс.Учебник» и «Яндекс.Музыка».

Денис Мацуев, по сути, выступил перед юными слушателями с концертом. Причем, для исполнения выбрал произведения Сергея Рахманинова и Фредерика Шопена. К мэтру присоединились его воспитанники — 7-летняя Агафья и 8-летний Елисей. Сам пианист отметил после урока, что в классе царила «понимающая тишина», как Большом зале консерватории.

До конца учебного года открытые уроки музыки с участием известных исполнителей пройдут еще в десяти столичных школах, сообщил руководитель сервиса «Яндекс. Музыка» Андрей Гевак журналистам. Проект «Уроки музыки» проходит в 20 регионах России.