Четверг, 23 Мая 2019 года
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Худрук Волковского прокомментировал возможный новый статус театра

Культура

Евгений Марчелли считает, что театр получит дополнительную защиту от государства

Худрук Волковского прокомментировал возможный новый статус театра
Евгений Марчелли

Ярославль, 23 мая 2019, 15:27 — REGNUM  Художественный руководитель театра имени Волкова поддержал инициативу по присвоению учреждению статуса особо ценного объекта культурного наследия. Об этом Евгений Марчелли сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

«Это замечательно. У театра будет особое положение и дополнительная большая защита и забота государства. Здесь огромное количество нюансов, которых я до конца не знаю. Но статус особо ценного объекта культурного наследия — это перспектива для театра», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Марчелли.

При этом художественный руководитель театра имени Волкова подчеркнул, что идея по объединению с Александринкой и созданию первого национального театра должна была привести к такому же результату.

«Это и было смыслом объединения. Изначально мы стремились к тому, чтобы стать национальным достоянием. Потому, если бы эта идея не была озвучена, то, возможно, не было бы и нынешнего решения по статусу театра как особо ценного объекта культурного наследия» — подчеркнул Евгений Марчелли.

Как ранее сообщал ИА REGNUM предложение о присвоении Волковскому театру статуса особо ценного объекта культурного наследия поддержал Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Волковский театр может стать особо ценным объектом культурного наследия

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