Худрук Волковского прокомментировал возможный новый статус театра

Ярославль, , 15:27 — REGNUM Художественный руководитель театра имени Волкова поддержал инициативу по присвоению учреждению статуса особо ценного объекта культурного наследия. Об этом Евгений Марчелли сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

«Это замечательно. У театра будет особое положение и дополнительная большая защита и забота государства. Здесь огромное количество нюансов, которых я до конца не знаю. Но статус особо ценного объекта культурного наследия — это перспектива для театра», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Марчелли.

При этом художественный руководитель театра имени Волкова подчеркнул, что идея по объединению с Александринкой и созданию первого национального театра должна была привести к такому же результату.

«Это и было смыслом объединения. Изначально мы стремились к тому, чтобы стать национальным достоянием. Потому, если бы эта идея не была озвучена, то, возможно, не было бы и нынешнего решения по статусу театра как особо ценного объекта культурного наследия» — подчеркнул Евгений Марчелли.

Как ранее сообщал ИА REGNUM предложение о присвоении Волковскому театру статуса особо ценного объекта культурного наследия поддержал Владимир Путин.

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